Подозреваемый в убийстве россиянки в Сербии мог сделать это из ревности Стали известны детали зверского убийства россиянки в Белграде

Москва2 авг Вести.Подозреваемый в убийстве россиянки Людмилы Турковой в Белграде мог сделать это из ревности. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

Как напомнило издание, подозреваемым в убийстве оказался 25-летний гражданин Турции. По некоторой информации, это бывший молодой человек Турковой.

Тут сработала установка "ты или моя, или ничья", или "ты мне принадлежать будешь, или никому не будешь". У таких людей отношение к девушке собственническое: если не хочешь быть со мной, значит, тебя вообще не будет объяснил Игнатов

Журналисты также обратили внимание, что незадолго до трагедии россиянка опубликовала на совей странице в социальных сетях статус: "Чем меньше улыбаешься, тем целее зубы". Как отмечается, пользователи считают это сообщение пророческим.

Людмила Туркова отправилась в Белград в качестве туристки 23 июля. В последний раз близкие связывались с ней 25 июля. Тогда девушка сообщила, что собирается в клуб. После этого она исчезла. Спустя несколько дней полицейские выловили тело россиянки из канала белградского пригородного района Падинска-Скела.

По подозрению в убийстве задержали 25-летнего турецкого гражданина, который пригласил Туркову на свидание.