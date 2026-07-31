Telegraf: по подозрению в убийстве россиянки задержаны несколько человек

В Белграде задержаны подозреваемые в убийстве гражданки РФ Telegraf: по подозрению в убийстве россиянки задержаны несколько человек

Москва31 июл Вести.Правоохранительные органы Белграда задержали несколько человек, подозреваемых в убийстве гражданки РФ Людмилы Турковой. Об этом сообщает портал Telegraf.

Несколько человек задержаны в связи с убийством после того, как в чемодане в канале в районе Падинска-Скела обнаружено тело молодой женщины добавляет портал

Об исчезновении Турковой сообщалось 25 июля. Через пять дней сербская полиция заявила, что ищет гражданку РФ.

Район Падинска-Скела формально относится к Белграду, но расположен на другом берегу Дуная. Уточняется, что этот район находится далеко от центра столицы и малонаселен.