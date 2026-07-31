По подозрению в убийстве россиянки задержан гражданин Турции МВД Сербии: гражданин Турции, подозреваемый в убийстве россиянки, задержан

Москва31 июл Вести.В аэропорту Белграда задержан гражданин Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Об этом сообщает министерство внутренних дел Сербии.

По версии следствия, задержанный убил Туркову 26 июля, положил ее тело в чемодан и спрятал в канале. После мужчина попытался покинуть страну.

Сотрудники МВД арестовали гражданина Турции 2001 года рождения по подозрению в совершении преступления – убийстве 28-летней гражданки России. Он подозревается в том, что убил женщину ранним утром 26 июля в съемной квартире в районе Борча, после чего упаковал ее тело в чемодан и отвез к каналу Визель, где его спрятал. Полиция задержала его в аэропорту имени Николы Теслы, когда он пытался покинуть Сербию говорится в заявлении МВД

Ранее сербские СМИ сообщили, что по делу об убийстве россиянки задержаны несколько человек.

Туркова последний раз выходила на связь 25 июля – девушка собиралась идти в ночной клуб. 29 июля ее родственники подали в полицию заявление о розыске.