"Известия": пропавшая в Белграде гражданка РФ может быть на заброшенном складе

Пропавшая в Белграде россиянка может быть на заброшенном складе, пишут СМИ "Известия": пропавшая в Белграде гражданка РФ может быть на заброшенном складе

Москва31 июл Вести.Пропавшая в Белграде россиянка может находиться на заброшенном складе неподалеку от клуба, который она посещала незадолго до своего исчезновения. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, эту информацию сообщил свидетель. Знакомые пропавшей осмотрели склад, однако обнаружили, что строение заброшено.

Правоохранительные органы по неизвестным причинам остановили поиски девушки, которые длились трое суток. Кроме того, полицейские отказываются проверять склад.

Петербурженка Людмила Туркова прилетела в Сербию как туристка и пропала на следующий день после своего прибытия. В Белграде проживают знакомые девушки, однако в этот раз они не пересекались.