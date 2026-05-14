Дипмиссия РФ задействована в мерах по поиску пропавшей в Ереване россиянки Дипломаты России устанавливают местонахождение россиянки, пропавшей в Ереване

Москва14 мая Вести.Российское посольство в Армении устанавливает местонахождение пропавшей в Ереване 69-летней россиянки, пишет РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.

Ранее в соцсетях сообщали, что россиянка, 69-летняя Людмила Леванова пропала в аэропорту Еревана, куда она прилетела из Москвы и должна была затем вылететь в Кишинев. Родные предположили, что пенсионерка заблудилась и по ошибке вышла в город.

Вчера сотрудники консульского отдела уже связывались с аэропортом и МВД заявили в посольстве

Отмечается, что сейчас российские дипломаты ждут ответа от МВД Армении.