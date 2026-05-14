Пожилая россиянка, обнаруженная после пропажи в Ереване, потеряла документы

Москва14 мая Вести.Пожилая россиянка, найденная после пропажи накануне в аэропорту Еревана, потеряла документы. Об этом сообщил Telegram-канал Русской общины Армении.

Женщина найдена​​​. Однако утеряны ее паспорта – внутренний и заграничный говорится в сообщении

Документы, по имеющейся информации, могут находиться в черном рюкзаке, похожем на товары швейцарской компании по производству багажа SwissGear.

Также в сообщении указаны номера телефонов, по которым просят позвонить, если рюкзак или документы будут найдены.

Днем 14 мая стало известно, что 69-летнюю россиянку Людмилу Леванову нашли в пригороде Еревана. Пенсионерка пропала ранее в аэропорту столицы Армении, куда прилетела из Москвы, чтобы следом вылететь в Кишинев. Родные женщины предположили, что она могла заблудиться и по ошибке выйти в город.

Полицейские обнаружили россиянку недалеко от аэропорта Звартноц. У женщины обезвоживание, также пенсионерка сильно обгорела, поскольку ночевала в поле.