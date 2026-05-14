Москва14 маяВести.Пожилая россиянка, найденная после пропажи накануне в аэропорту Еревана, потеряла документы. Об этом сообщил Telegram-канал Русской общины Армении.
Женщина найдена. Однако утеряны ее паспорта – внутренний и заграничныйговорится в сообщении
Документы, по имеющейся информации, могут находиться в черном рюкзаке, похожем на товары швейцарской компании по производству багажа SwissGear.
Также в сообщении указаны номера телефонов, по которым просят позвонить, если рюкзак или документы будут найдены.
Днем 14 мая стало известно, что 69-летнюю россиянку Людмилу Леванову нашли в пригороде Еревана. Пенсионерка пропала ранее в аэропорту столицы Армении, куда прилетела из Москвы, чтобы следом вылететь в Кишинев. Родные женщины предположили, что она могла заблудиться и по ошибке выйти в город.
Полицейские обнаружили россиянку недалеко от аэропорта Звартноц. У женщины обезвоживание, также пенсионерка сильно обгорела, поскольку ночевала в поле.