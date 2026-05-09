Эксперт рассказала, как подтвердить личность при потере паспорта за пределами РФ Эксперт Ансталь: при потере паспорта за границей будут нужны свидетели из РФ

Москва9 мая Вести.Россиянам, которые потеряли паспорт за границей, могут понадобиться свидетели из России для подтверждения их личности, сообщила порталу NEWS.ru эксперт по туризму Наталия Ансталь.

По ее словам, если человек считает, что потерял паспорт на улице, он должен обратиться в местные правоохранительные органы и написать заявление о пропаже. Затем вместе с заявлением нужно идти в посольство или консульство России.

Если у вас есть с собой внутренние документы, например, внутренний российский паспорт, это упростит подтверждение вашей личности. Если нет, то процедура будет несколько сложнее. Вам понадобятся свидетели – граждане РФ, у которых есть паспорта. Они должны подтвердить вашу личность сказала Ансталь

Для получения временного удостоверения и разрешения на въезд в Россию также понадобятся две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра или внутренний паспорт, добавила она.

