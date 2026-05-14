Пропавшая в Ереване россиянка обнаружена в поле В Ереване найдена пропавшая пенсионерка из России

Москва14 мая Вести.В Ереване найдена пропавшая пенсионерка из России. Ее нашли в пригороде столицы Армении.

Ранее сообщалось о том, что российское посольство устанавливает местонахождение пропавшей в Ереване 69-летней россиянки Людмилы Левановой. Она пропала в аэропорту города, куда прилетела из Москвы, чтобы следом вылететь в Кишинев. Родные женщины предположили, что она могла заблудиться и по ошибке выйти в город.

В итоге россиянку нашли в поле в пригороде Еревана, недалеко от аэропорта Звартноц. Она обезвожена, но обнаружившим ее полицейским сказала, что чувствует себя хорошо.

Людмила Леванова ночевала в поле и сильно обгорела. Кроме того, как утверждают ее родные, она странно ходит. В ближайшее время женщину осмотрят неврологи, чтобы исключить инсульт, сообщает Telegram-канал SHOT.