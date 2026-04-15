Посольство: еще 94 эвакуированных с АЭС "Бушер" отправились в РФ через Армению

Москва15 апр Вести.Еще 94 гражданина России, прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход "Нурдуз"/"Агарак", вылетели из Еревана в Москву в рамках очередного этапа эвакуации персонала АЭС "Бушер". Об этом сообщило посольство РФ в Армении в своем Telegram-канале.

Вместе с россиянами спецрейсом были также вывезены граждане Белоруссии. В дипмиссии выразили благодарность властям Республики Армения за отзывчивость и помощь в организации комфортного транзита сотрудников ГК "Росатом".

Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в рамках финальной ротации российские специалисты с АЭС "Бушер" в ночь на 15 апреля должны пересечь ирано-армянскую границу и через Ереван вернуться в Москву.