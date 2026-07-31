Москва31 июл Вести.Родственникам россиянки Людмилы Турковой, пропавшей в Белграде, оказывается консульская помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

В дипмиссии добавили, что ожидают ответа от компетентных ведомств Сербии по вопросу гибели гражданки РФ.

МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Л. К. Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь говорится в сообщении

Ранее СМИ в Сербии сообщили, что 27-летняя Людмила Туркова с вечера 25 июля не отвечает на сообщения от знакомых.