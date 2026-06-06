РИА Новости: россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков РИА Новости: россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Москва6 июн Вести.Россиянка Мария Таякина, которой потребовалась помощь посольства в Мексике, возвращается домой спустя два года работы по подготовке нужных документов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что посольство взяло в работу вопрос в 2024 году, когда получило обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери.

Пятого июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Ее прилет на родину запланирован на 7 июня рассказал руководитель консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров

Ранее Генконсульство России в Анталье сообщило о гибели российской туристки в турецком Кемере в результате наезда катера.