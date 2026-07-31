Пес Аки обнаружил в Белграде чемодан с телом пропавшей россиянки

Тело убитой в Белграде россиянки нашел полицейский пес Пес Аки обнаружил в Белграде чемодан с телом пропавшей россиянки

Москва31 июл Вести.Тело россиянки, убитой в Белграде гражданином Турции, обнаружил служебный пес по кличке Аки, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

По его словам, после задержания подозреваемого в аэропорту имени Николы Теслы на место направили полицейскую бригаду. Собака обнаружила чемодан с телом россиянки в канале Визель.

Если бы не этот пес, поиски тела заняли бы часы, а может быть, даже дни написал Дачич в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны)

Министр также поблагодарил полицейских и специалистов, занимающихся подготовкой служебных собак.

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова прибыла в Сербию для туризма и пропала на следующий день после приезда. Пере исчезновением девушка отправилась в ночной клуб. Она перестала выходить на связь с вечера 25 июля.

По данным следствия, задержанный гражданин Турции убил Туркову 26 июля ранним утром, после чего положил ее тело в чемодан и спрятал в канале.