В Москве задержали одного из соучастников убийства женщины в Люблино

Москва20 мая Вести.Следственный комитет Москвы задержал одного из соучастников убийства женщины на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник, 18 мая, в правоохранительные органы обратилась женщина. Она сообщила, что ее сестра не выходит на связь в течение 10 дней.

Выяснилось, что та была убита.

В квартире жилого дома на улице Люблинской в Москве было обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти написано в канале ведомства в MAX

На ее теле зафиксированы множественные телесные повреждения. Следствие установило, что их ей нанес ее сосед по квартире, гражданин другой страны. После произошедшего он выехал за пределы РФ. Ему предъявили обвинения заочно.

СК установил и причастность к убийству еще одного соседа потерпевшей. Он был задержан.