"Труп в чемодане": стали известны подробности убийства российской модели Турок убил российскую модель Туркову во время свидания

Москва1 авг Вести.После нескольких дней поиска белградская полиция нашла тело 27-летней российской модели Людмилы Турковой. "КП-Петербург" стали известны подробности убийства.

По информации СМИ, девушка работала барменом и моделью.

Туркова проживала в Пушкине. В Белград она отправилась 23 июля. В последний раз близкие связывались с ней 25 июля. Тогда Людмила сообщила, что собирается в клуб. После этого россиянка исчезла.

Спустя несколько дней полиция выловила тело Турковой из канала белградского пригородного района Падинска-Скела. Труп находился в чемодане.

Некоторые сербские СМИ распространили версию, что россиянка была расчленена. Однако источники "КП-Петербург" утверждают, что тело якобы было целым.

В настоящий момент по делу об убийстве задержан 25-летний гражданин Турции, который пригласил Людмилу на свидание. Он попытался покинуть Сербию. Также сообщается, что с ним были задержаны сообщники.

Как пишет "КП-Петербург", по камерам видно, как турок с Людмилой вместе заходят вместе к нему. Через два часа преступник вытаскивает чемодан, а позже скидывает его в реку.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Белграда задержан гражданин Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой.