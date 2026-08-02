Суд заключил под стражу на 30 дней подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве россиянки в Белграде Суд заключил под стражу на 30 дней подозреваемого в убийстве россиянки в Сербии

Москва2 авг Вести.Высший суд в Белграде заключил под стражу на 30 дней гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой в сербской столице. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

Как предполагает сторона обвинения, мужчина заманил Туркову в квартиру, где задушил ее предметом одежды. После этого подозреваемый спрятал тело жертвы в чемодан и выбросил его в канал Визель под Белградом.

Согласно сербскому законодательству, турецкому гражданину грозит лишение свободы сроком более 10 лет. В ходе допроса он отрицал свою вину.

Людмила Туркова отправилась в Белград в качестве туристки 23 июля. В последний раз близкие связывались с ней 25 июля. Тогда девушка сообщила, что собирается в клуб. После этого она исчезла. Спустя несколько дней полицейские выловили тело россиянки из канала белградского пригородного района Падинска-Скела.

По подозрению в убийстве задержали 25-летнего гражданина Турции, который пригласил Туркову на свидание.