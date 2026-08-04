Москва4 авг Вести.В Черногории обнаружили тело 21-летнего россиянина Георгия Соломатина, который ранее пропал в муниципалитете Бар, сообщает местный портал Jedro.Bar.

По данным издания, семья молодого человека обратилась в полицию с заявлением о его исчезновении 31 июля. К поискам также подключились волонтеры.

Как сообщили в полиции, тело было найдено утром во вторник. По предварительной информации, правоохранительные органы рассматривают версию самоубийства, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Георгий Соломатин около 15 дней назад приехал из Австрии в Бар, где проживает его семья. Он обучался в Музыкальной академии в австрийском Граце, а в 2025 году окончил Среднюю музыкальную школу в Подгорице.