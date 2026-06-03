Москва3 июнВести.Студент Александр Скрипников, неделю назад пропавший на южном берегу Крыма, найден мертвым. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд "ПоискКрым".
К сожалению, на восьмые сутки поисков, Александр был найден погибшим в зоне поискаговорится в сообщении
20-летний студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись на очень сложном участке в горно-лесной местности с крутыми скалами, подскальными полками и ущельями. Было задействовано более 250 человек.