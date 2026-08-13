Москва13 авгВести.В Дагестане очевидцы нашли тело подростка, утонувшего 11 августа при катании на гидроцикле в Каспийском море. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Днем 11 августа в акватории Каспийского моря 16-летний мальчик не справился с управлением гидроциклом, упал в воду и пропал без вести. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)
Тело подростка найдено очевидцами и передано родственникамговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В поисках участвовали 30 человек и 7 единиц техники.