В Дагестане очевидцы нашли тело подростка, утонувшего при катании на гидроцикле

В Дагестане очевидцы нашли тело подростка, утонувшего при катании на гидроцикле В Дагестане очевидцы нашли тело подростка, утонувшего при катании на гидроцикле

Москва13 авг Вести.В Дагестане очевидцы нашли тело подростка, утонувшего 11 августа при катании на гидроцикле в Каспийском море. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Днем 11 августа в акватории Каспийского моря 16-летний мальчик не справился с управлением гидроциклом, упал в воду и пропал без вести. Позднее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Тело подростка найдено очевидцами и передано родственникам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В поисках участвовали 30 человек и 7 единиц техники.