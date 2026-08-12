В Дагестане ищут пропавшего при катании на гидроцикле подростка, возбуждено дело

В Дагестане пропал подросток, катавшийся в Каспийском море на гидроцикле В Дагестане ищут пропавшего при катании на гидроцикле подростка, возбуждено дело

Москва12 авг Вести.В Дагестане ищут подростка, пропавшего во время катания в Каспийском море на гидроцикле, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Днем 11 августа в акватории Каспийского моря на территории Кумторкалинского района 16-летний мальчик не справился с управлением гидроциклом, упал в воду и пропал без вести.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, направленные на установление местонахождения несовершеннолетнего … Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.