СК устанавливает причины травмирования подростка на водном тюбинге в Дагестане СК: подросток пострадал на водном тюбинге в Дагестане

Москва5 авг Вести.Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят проверку по факту травмирования 16 летнего подростка на водном тюбинге в Дагестане, сообщается в MAX-канале ведомства.

Предварительно установлено, что 5 августа 2026 года в акватории Каспийского моря у села Инчхе Каякеноского района в процессе катания на буксируемом водном тюбинге, закрепленном за гидроцикл под управлением судоводителя, получил травмы несовершеннолетний пассажир. Он госпитализирован.

Следователи устанавливают причины произошедшего отмечается в сообщении

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.