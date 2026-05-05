В водоеме в Тверской области обнаружили тело подростка, пропавшего 26 апреля

В Тверской области обнаружили тело подростка, пропавшего 26 апреля В водоеме в Тверской области обнаружили тело подростка, пропавшего 26 апреля

Москва5 мая Вести.В Тверской области обнаружили тело подростка в рамках расследования уголовного дела о его безвестном исчезновении. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Несовершеннолетний пропал 26 апреля в поселке городского типа Кесова Гора.

Поисковые мероприятия с помощью собак и квадрокоптеров проводились каждый день. Волонтеры поисково-спасательного отряда, сотрудники МЧС и МВД осматривали участки местности, заброшенные строения, лесные массивы и водоемы. Следователи и криминалисты провели осмотры места жительства подростка, его последнего нахождения, просмотрены записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

5 мая в ходе поисковых мероприятий тело подростка без видимых телесных повреждений обнаружено в водоеме, расположенном в поселке городского типа Кесова Гора. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.