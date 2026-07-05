В Тверской области пропавший днем ранее мальчик вернулся домой самостоятельно Пропавший накануне в Тверской области мальчик сам вернулся домой

Москва5 июл Вести.Мальчик 2020 года рождения, который 4 июля ушел из дачного дома в СНТ "Майский" в Тверской области, самостоятельно вернулся на следующий день. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Местонахождение малолетнего установлено, он самостоятельно вернулся домой. В ближайшее время следователем СК будут выясняться все обстоятельства его безвестного отсутствия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

С целью оперативной мобилизации сил и средств по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Где именно он находился, сейчас выясняется.