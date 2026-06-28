Москва28 июнВести.В Твери возбуждено уголовное дело о краже в отношении 17-летнего подростка, который подобрал на улице потерянный мобильный телефон и решил оставить его себе, сообщает в своем Telegram-канала региональное управление МВД России.
Парень нашел телефон на проспекте Корыткова. Он вынул из устройства сим-карту и перевел телефон в авиарежим. Какое-то время гаджет лежал у молодого человека дома, а потом он сдал телефон в ломбард за 3 тысячи рублей.
Тем временем в полицию обратился мужчина, 10-летний сын которого потерял телефон. Отец мальчика оценил ущерб в 8 тысяч рублей.
По заявлению потерпевшего сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Твери установили местонахождение молодого человека.
Следственным возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража"говорится в публикации
Юноша находится под подпиской о невыезде.