В Туве задержан подозреваемый в краже телефона у ребенка в детском лагере

В Туве поймали парня, укравшего мобильник у ребенка в детском лагере "Таежный" В Туве задержан подозреваемый в краже телефона у ребенка в детском лагере

Москва23 июн Вести.В Туве сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сотового телефона у ребенка в детском лагере "Таежный". Об этом сообщило МВД РФ по Республике Тыва в своем Telegram-канале.

23 июня сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД РФ "Барун-Хемчикский" … был задержан подозреваемый в совершении кражи сотового телефона с территории детского лагеря "Таежный" - 19-летний ранее не судимый безработный житель г. Ак-Довурака говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел вечером 22 июня. На территорию лагеря пробрались несколько незнакомцев. Когда они ушли, один из отдыхающих детей не обнаружил свой мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Подозреваемым оказался 19-летний безработный житель Ак-Довурака, ранее не судимый. Его уже задержали.

В настоящее время полицейские устанавливают и задерживают других возможных соучастников преступления. Расследование продолжается.