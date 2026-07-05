В Барнауле мужчина похитил ребенка и удерживал его в гараже

В Алтайском крае возбудили дело о похищении ребенка В Барнауле мужчина похитил ребенка и удерживал его в гараже

Москва5 июл Вести.В Алтайском крае возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы ребенка, фигурантом которого стал житель Барнаула, насильно удерживавший мальчика в гараже. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В социальных медиа выявлена публикация, в которой сообщается о совершении противоправных действий в отношении малолетнего жителя города Барнаула. По предварительным данным, мужчина после конфликта применил силу к ребенку и удерживал его в гараже говорится в сообщении

В рамках уголовного дела будут установлены участники инцидента и допрошены очевидцы.

По информации местных СМИ, мужчина запер мальчика в гараже из-за того, что тот якобы повредил чужое имущество. Родители нашли ребенка по геолокации телефона.