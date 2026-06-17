В Кузбассе не стали отправлять в СИЗО похитителя 10-летнего мальчика

Суд в Кузбассе оставил на свободе похитителя 10-летнего мальчика В Кузбассе не стали отправлять в СИЗО похитителя 10-летнего мальчика

Москва17 июн Вести.Суд в Прокопьевске Кемеровской области не стал отправлять под стражу фигуранта дела о похищении 10-летнего мальчика, фигуранту избрали запрет определенных действий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, 6 июня 18-летний молодой человек и его несовершеннолетний соучастник насильно поместили 10-летнего мальчика в багажник автомобиля ВАЗ и вывезли в гараж. Там они связали свою жертву и вынесли на улицу. Школьнику удалось самостоятельно освободиться и сбежать.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишение свободы.

Суд, учитывая данные о личности обвиняемого и материалы дела, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного расследования сказано в сообщении

При этом следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого, ссылаясь на тяжесть преступления и обстоятельства дела.