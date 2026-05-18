Жителю Урала дали 6 лет за похищение чужого ребенка из автомобиля Житель Екатеринбурга получил срок за похищение ребенка

Москва18 мая Вести.Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признав его виновным в похищении из автомобиля чужого ребенка, мужчина проведет в колонии шесть лет, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Установлено, что 14 февраля 2025 года нетрезвый Олег Куклин на парковке жилого дома на улице Куйбышева заметил девочку, которая сидела в автомобиле. Он открыл дверь машины, и когда девочка вышла, схватил ее за руку и увел. Куклин ходил с ребенком по улицам, а затем привел к себе домой. Жена фигуранта отказалась впускать несовершеннолетнюю в квартиру.

В результате девочка осталась ночевать в подъезде. Утром следующего дня она самостоятельно пришла в аптеку, где ей была оказана помощь говорится в сообщении

При этом мотив своего поступка Куклин объяснить не смог. В суде свою вину он не признал.

Куклина признали виновным в похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также с него взыскали 160 тысяч рублей компенсации морального вреда.