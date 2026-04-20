Москва20 апрВести.Братский районный суд приговорил к 6 месяцам ограничения свободы 16-летнего жителя села Большеокинское за угон автомобиля, принадлежавшего его односельчанину, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в Telegram-канале.
Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря 2025 года. Подросток, находившийся в состоянии опьянения, залез на территорию домовладения своего односельчанина, воспользовался тем, что тот оставил ключ от машины ВАЗ-21041 в замке зажигания, завел авто и уехал.
На автодороге Большеокинское – Калтук – Ключи – Булак подросток не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части, после чего оставил авто и ушел пешком вместе с другом. Брошенный автомобиль обнаружен сотрудником полиции, который впоследствии задержал подсудимого на трассеотметили в сообщении
Молодой человек полностью признал свою вину в содеянном и активно способствовал расследованию.
В течение следующих 6 месяцев по приговору суда он на сможет покидать свой дом с 22 до 7 часов, менять место жительства и учебы, а также выезжать за пределы Братского района без согласия надзорного органа. Кроме того, он обязан являться на регистрацию один раз в месяц.