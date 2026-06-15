В попытке скрыть ДТП 14-летний мотоциклист разобрал свое ТС под Иркутском Мотоциклист 14 лет в Иркутской области сбил ребенка и разобрал ТС

Москва15 июн Вести.Подросток, катаясь на мотоцикле, сбил маленького ребенка, после чего приехал в гараж и разобрал мотоцикл в попытке скрыть причастность к ДТП, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел вечером 9 июня на улице Утренней СНТ "Гидростроитель".

Подросток, управляя мотоциклом RACER, совершил наезд на двухгодовалую девочку, которая с бабушкой шла вдоль дороги. В результате происшествия девочка с различными травмами была доставлена в больницу, где и сейчас находится под наблюдением медиков написали в пресс-службе

Чтобы снять с себя подозрения, школьник разобрал транспортное средство в гараже, однако позже сознался в произошедшем матери и вернулся на место ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в мае молодой человек уже попадал в поле зрения их коллег. Тогда он рассказал, что купил мотоцикл на собственные деньги. Школьника поставили на учет, родителей оштрафовали.

По словам отца, мотоцикл после штрафстоянки хранился на дачном участке, с мальчиком была проведена разъяснительная беседа, но необходимых мер для ограничения доступа сына к мотоциклу он не принял. После ДТП мужчину привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без права управления. За данное правонарушение предусмотрен штраф 30 000 рублей отметили в ведомстве

В связи с произошедшим Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку.