Москва19 июнВести.В обстоятельствах серьезного ДТП с участием подростка на питбайке разбираются сотрудники полиции в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.
19 июня в Оренбургском районе в поселке Чистый произошло столкновение между питбайком под управлением несовершеннолетнего водителя и автомобилем "Ваз 2114", за рулем которого также был несовершеннолетний.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка с различными травмами госпитализированговорится в сообщении
По предварительным данным, юноша на питбайке пытался обогнать автомобиль.