В Оренбуржье несовершеннолетний на питбайке пострадал при обгоне машины

Оренбургская полиция выясняет обстоятельства ДТП с подростком на питбайке В Оренбуржье несовершеннолетний на питбайке пострадал при обгоне машины

Москва19 июн Вести.В обстоятельствах серьезного ДТП с участием подростка на питбайке разбираются сотрудники полиции в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

19 июня в Оренбургском районе в поселке Чистый произошло столкновение между питбайком под управлением несовершеннолетнего водителя и автомобилем "Ваз 2114", за рулем которого также был несовершеннолетний.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка с различными травмами госпитализирован говорится в сообщении

По предварительным данным, юноша на питбайке пытался обогнать автомобиль.