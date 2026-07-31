Москва31 июлВести.В Оренбурге автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом сообщило МУ МВД России Оренбургское.
ДТП произошло 31 июля на улице Салмышской напротив дома № 43. Предварительно, 36-летний водитель Nissan Qashqai допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который, спешившись, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 16-летний велосипедист госпитализированговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливают все обстоятельства произошедшего.