Москва16 июнВести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 13-летняя девочка. Подробности сообщает региональная полиция в MAX.
16 июня около 11 часов на Шарлыкском шоссе 75-летний мужчина за рулем автомобиля "Нива Шевроле" наехал на несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 13-летняя девочка-пешеход госпитализированаговорится в сообщении
Сотрудники полиции продолжают проверку.