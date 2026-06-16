В Оренбурге выясняют обстоятельства наезда "Нивы" на ребенка В Оренбурге автомобиль сбил 13-летнюю девочку, начата проверка

Москва16 июн Вести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 13-летняя девочка. Подробности сообщает региональная полиция в MAX.

16 июня около 11 часов на Шарлыкском шоссе 75-летний мужчина за рулем автомобиля "Нива Шевроле" наехал на несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 13-летняя девочка-пешеход госпитализирована говорится в сообщении

Сотрудники полиции продолжают проверку.