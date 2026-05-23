В Оренбурге в результате ДТП пострадали две 12-летние девочки

Москва23 мая Вести.В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние. Подробности сообщает ведомство в MAX.

23 мая на улице Конституции водитель автомобиля "Рено", выезжая с кругового движения кольца по пр. Дзержинского, наехал на двух детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 12-летние девочки-пешеходы госпитализированы говорится в сообщении

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.