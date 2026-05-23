В Оренбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние.
23 мая на улице Конституции водитель автомобиля "Рено", выезжая с кругового движения кольца по пр. Дзержинского, наехал на двух детей, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 12-летние девочки-пешеходы госпитализированыговорится в сообщении
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.