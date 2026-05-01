В Оренбургской области водитель ВАЗ наехал на двух пешеходов

Машина сбила двух пешеходов в Оренбуржье В Оренбургской области водитель ВАЗ наехал на двух пешеходов

Москва1 мая Вести.На улице Мира в селе Новоуральск Оренбургской области автомобиль ВАЗ-21214 сбил двух пешеходов. Об инциденте сообщила полиция региона в MAX.

В дежурную часть отдела МВД сообщение об аварии поступило в 19.30.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21214 при повороте налево на перекрестке равнозначных дорог допустил наезд на двух пешеходов, стоящих на краю проезжей части говорится в сообщении

Пострадавших доставили в больницу города Кувандык с различными травмами. На месте работают сотрудники МВД, они выясняют обстоятельства происшествия.