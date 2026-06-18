В Оренбуржье легковушка столкнулась с фурой, пострадал ребенок

В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП с двумя пострадавшими В Оренбуржье легковушка столкнулась с фурой, пострадал ребенок

Москва18 июн Вести.В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Оренбургском районе. Подробности сообщает полиция региона в MAX.

По предварительным данным, 18 июня на Нежинском шоссе 60-летний водитель за рулем автомашины "ВАЗ-2110" выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с грузовым автомобилем "ФАП", двигавшимся со стороны Оренбурга по направлению Орска.

В результате ДТП водитель и 11-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Сотрудники правоохранительных органов, находящиеся на месте происшествия, устанавливают все детали произошедшего.