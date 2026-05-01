Москва1 маяВести.В Воронежской области устанавливаются обстоятельства столкновения двух большегрузов, в результате которого погиб человек, сообщает региональный главк МВД.
ДТП произошло накануне днем на 26 километре автодороги Курск – Борисоглебск – Панино – Эртиль.
По предварительным данным, водитель автомобиля Faw не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди "Камаза" с прицепом, и произошло столкновение транспортных средств.
Судя по опубликованным кадрам, всю дорогу в месте аварии засыпало зерном, которое находилось в одном из большегрузов.
От полученных травм водитель автомобиля Faw скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в публикации полиции Воронежской области в Telegram-канале
Водитель автомобиля "Камаз" получил телесные повреждения различной степени тяжести, его доставили в медучреждение.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.