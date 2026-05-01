Водитель большегруза погиб в ДТП в Воронежской области

После смертельного ДТП в Воронежской области дорогу засыпало зерном Водитель большегруза погиб в ДТП в Воронежской области

Москва1 мая Вести.В Воронежской области устанавливаются обстоятельства столкновения двух большегрузов, в результате которого погиб человек, сообщает региональный главк МВД.

ДТП произошло накануне днем на 26 километре автодороги Курск – Борисоглебск – Панино – Эртиль.

По предварительным данным, водитель автомобиля Faw не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди "Камаза" с прицепом, и произошло столкновение транспортных средств.

Судя по опубликованным кадрам, всю дорогу в месте аварии засыпало зерном, которое находилось в одном из большегрузов.

От полученных травм водитель автомобиля Faw скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в публикации полиции Воронежской области в Telegram-канале

Водитель автомобиля "Камаз" получил телесные повреждения различной степени тяжести, его доставили в медучреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.