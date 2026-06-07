В Воронеже при лобовом столкновении автомобилей погиб водитель

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Воронеже В Воронеже при лобовом столкновении автомобилей погиб водитель

Москва7 июн Вести.Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники полиции в Воронеже. Подробности сообщает ГУ МВД России по Воронежской области в MAX.

6 июня около 21.30 у дома 127 по ул. Матросова 60-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2106", двигаясь со стороны ул. Краснознаменная в направлении ул. Ворошилова, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю "Лексус РХ350".

В результате произошло столкновение, транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Водитель и пассажир "ВАЗа" с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В течение суток водитель автомобиля скончался говорится в сообщении

Проводится проверка.