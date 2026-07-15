Пять человек попали в больницу после ДТП на трассе в Воронежской области

В ДТП в Воронежской области пострадало пять человек Пять человек попали в больницу после ДТП на трассе в Воронежской области

Москва15 июл Вести.Утром, 15 июля, в Бобровском районе Воронежской области, на 21 км автодороги М-4 "Дон" 63‑летний мужчина, управлявший "Киа Соренто" поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не уступил дорогу другому автомобилю. В результате он врезался в ВАЗ‑2115, которым управлял 50‑летний житель города Бобров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП, водитель и 44-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ 2115, а также трое пассажиров автомобиля «Киа Соренто» в возрасте 31, 57 и 86 лет, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение говорится в сообщении

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.