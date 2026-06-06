В Череповецком округе под Вологдой в ДТП пострадали 3 взрослых и 3 детей

В Вологодской области в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 3 детей В Череповецком округе под Вологдой в ДТП пострадали 3 взрослых и 3 детей

Москва6 июн Вести.В Череповецком округе Вологодской области столкнулись 3 автомобиля, в результате аварии пострадали 3 взрослых и 3 детей. Об этом сообщило региональное УМВД России.

ДТП произошло утром 6 июня на 403-м км автодороги "Сергиев Посад – Череповец". Предварительно, женщина 1973 г.р., управляя Volkswagen Polo при повороте налево в сторону на перекрестке не уступила дорогу Lada XRAY под управлением мужчины 1988 г.р.

После столкновения отечественное авто съехало в кювет и опрокинулось, Volkswagen откинуло на Kia Spectra под управлением мужчины 1995 г.р.

В результате ДТП пострадали водитель "Фолксвагена" и водитель автомашины "Лада" (осмотрены бригадой СМП, оставлены на месте ДТП). Также травмы получили пассажиры автомобиля "Лада": женщина 1989 г.р. (доставлена бригадой СМП в Вологодскую областную больницу №3), 5-летний мальчик и две 12-летних девочки (доставлены бригадой СМП в Вологодскую детскую областную больницу № 2) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии.