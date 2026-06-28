В Вологодской области пьяный водитель врезался в дом, пострадали три человека

В Вологодской области пьяный водитель въехал в дом задним ходом, пострадали трое В Вологодской области пьяный водитель врезался в дом, пострадали три человека

Москва28 июн Вести.В Череповецком округе Вологодской области пьяный водитель на автомобиле Renault Logan врезался в жилой дом, повредив забор и стену. В результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщило УМВД РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла в СНТ "Вера" днем 28 июня. 45-летний мужчина без прав, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, при движении задним ходом не справился с управлением, снес деревянный забор и врезался в жилой вагончик на участке. Внутри находились жители Калужской области.

Водитель…, находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,045 мг/л), управляя Renault Logan, осуществляя маневр разворота, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, совершил наезд на деревянный забор … с последующим наездом на жилое помещение (вагончик). В результате ДТП пострадали находящиеся в помещении говорится в публикации

Женщину 1982 года рождения и девочку 2019 года рождения доставили в Вологодскую областную клиническую больницу №2. Мальчика 2013 года рождения осмотрели врачи. Госпитализация ему не понадобилась.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.