У семи пострадавших в ДТП в Мытищах выявлены признаки опьянения

Семеро пострадавших в аварии в Мытищах оказались пьяны У семи пострадавших в ДТП в Мытищах выявлены признаки опьянения

Москва11 июл Вести.У семи человек из автомобиля Citroen, пострадавших в ДТП в селе Троицкое городского округа Мытищи, предварительно выявлены признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщила прокуратура Московской области на платформе MAX.

Авария произошла на улице Сельской ранним утром 11 июля. Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги и врезался в кирпичный забор частного дома. В салоне находились восемь человек – одна пассажирка не пострадала. Семь человек доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

В результате ДТП пострадали 7 пассажиров автомобиля, которые с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, у госпитализированных выявлены признаки алкогольного опьянения говорится в публикации

Ход разбирательства и результаты проверки, которую проводит Госавтоинспекция, находятся на контроле Мытищинской городской прокуратуры. Ведомство следит за установлением всех деталей случившегося.