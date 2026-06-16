В Мелитополе в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

В Мелитополе в ДТП пострадали 4 взрослых и ребенок В Мелитополе в ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок

Москва16 июн Вести.В Мелитополе Запорожской области столкнулись 2 легковых автомобиля, в результате аварии пострадали 4 взрослых и ребенок. Об этом сообщило региональное МЧС России.

ДТП произошло 15 июня. Все пострадавшие были госпитализированы в медучреждение для оказания необходимой помощи.

Пострадали 5 человек, в том числе ребенок… Шесть специалистов МЧС России ликвидировали последствия ДТП говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм не уточняется. Подробности аварии также не приводятся.