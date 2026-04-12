Москва12 апрВести.В Зеленогорске пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем, 3 из пострадавших — в тяжелом состоянии. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Автоавария произошла 12 апреля в 16.45 мск. Водитель Volkswagen Crafter (1963 г.р.) на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы при повороте налево не предоставил преимущество в движении Geely Coolray, под управлением мужчины 1984 г.р., в результате чего произошло столкновение.
Серьезные травмы получили водители обоих транспортных средств, а также женщина-пассажир микроавтобуса, 1942 г.р., все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Также в легковом автомобиле пострадали двое … [мальчиков] 7 и 11 лет, они госпитализированы с травмами средней степени тяжестисказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.