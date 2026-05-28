В Адлере пьяный водитель протаранил забор, повредил две машины и уехал

Москва28 мая Вести.В Адлере местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Honda врезался в забор частного дома, после чего повредил еще две припаркованные машины и скрылся с места происшествия. Об этом сообщило УВД по городу Сочи на платформе MAX.

Владельцы поврежденного имущества обратились к правоохранителям. Инспекторам ДПС удалось оперативно установить личность водителя. Его задержали по месту жительства.

На нарушителя составили административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Материалы переданы в суд - мужчине грозят штраф и лишение водительских прав. Также рассматривается вопрос о компенсации ущерба потерпевшим.