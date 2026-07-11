В Мытищах автомобиль врезался в забор частного дома, семь человек пострадали

В подмосковных Мытищах семь человек пострадали в ДТП с "Ситроеном" В Мытищах автомобиль врезался в забор частного дома, семь человек пострадали

Москва11 июл Вести.В селе Троицкое городского округа Мытищи в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области на платформе MAX.

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в г.о. Мытищи, в котором пострадало 7 человек говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел у одного из частных домов утром в субботу, 11 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen, не справившись с управлением, врезался в ворота и забор жилого дома. В результате водителя и шесть пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.