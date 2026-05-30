Москва30 маяВести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Балашихе на улице Речной, где пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетние, сообщается в MAX-канале управления МВД по Московской области.
Предварительно установлено, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Peugeot.
В результате аварии три человека получили телесные повреждения, среди них двое несовершеннолетнихотмечается в сообщении
Они госпитализированы. Полиция проводит проверку.