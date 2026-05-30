Три человека, в том числе два несовершеннолетних, пострадали в ДТП В Подмосковье

Москва30 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Балашихе на улице Речной, где пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетние, сообщается в MAX-канале управления МВД по Московской области.

Предварительно установлено, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Peugeot.

В результате аварии три человека получили телесные повреждения, среди них двое несовершеннолетних отмечается в сообщении

Они госпитализированы. Полиция проводит проверку.