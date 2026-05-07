В Махачкале 3 человека пострадали при столкновении двух авто

В Махачкале 3 человека пострадали в лобовом ДТП В Махачкале 3 человека пострадали при столкновении двух авто

Москва7 мая Вести.В Махачкале 3 человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей. Об этом сообщило МВД России по Республике Дагестан.

Автоавария произошла 7 мая около 19.20 мск на 460-м км ФАД "Астрахань - Махачкала". Как установлено, 75-летний водитель ГАЗ-332132 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry, за рулем которого находился 58-летний житель Каспийска.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota Camry, 49-летний житель Новолакского района, доставлены в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере

О состоянии пострадавших и степени тяжести травм не уточняется.