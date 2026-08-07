Женщина и 9-летняя девочка пострадали в ДТП в пригороде Махачкалы

В ДТП под Махачкалой пострадали женщина и 9-летняя девочка Женщина и 9-летняя девочка пострадали в ДТП в пригороде Махачкалы

Москва7 авг Вести.В пригороде Махачкалы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 27-летняя женщина и 9-летняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

ДТП случилось 7 августа около 16.30 на 478 км федеральной автодороги Астрахань — Махачкала, на территории столицы Дагестана. Предварительно установлено, что 35-летний житель Унцукульского района на Lada Largus совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги вне зоны перехода.

В результате ДТП пешеходы: 9-летняя девочка, проживающая в Тарумовском районе, и 27-летняя жительница Махачкалы, с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждения говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.