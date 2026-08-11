Прокуратура в Дагестане возбудила дело после ДТП автомобиля и двух девочек

В Дагестане возбудили дело после наезда автомобиля на двух девочек Прокуратура в Дагестане возбудила дело после ДТП автомобиля и двух девочек

Москва11 авг Вести.В Табасаранском районе Дагестана возбудили дело после того, как Lada Largus сбила двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения машины и малолетних пешеходов одна из них скончалась, вторая получила травмы.

Прокуратурой поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ говорится в сообщении ведомства

Дело заведено по признакам нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Получившая травмы 11-летняя девочка находится в ЦГБ города Дербента.