Москва11 авгВести.На 28-м километре трассы Дербент – Хучни-Хив в Дагестане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух несовершеннолетних пешеходов. Один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает республиканское МВД.
Дорожное происшествие случилось 11 августа в 15.30 мск в Табасаранском районе. Оба ребенка – девочки.
В результате наезда 7-летняя девочка от полученных тяжких травм скончалась по пути в медучреждениенаписано в сообщении министерства
Вторая девочка, которой 11 лет, была доставлена в ЦГБ Дербента с различными травмами.
Наезд Lada Largus на детей произошел вне зоны пешеходного перехода.