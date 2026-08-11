Девочка погибла в Дагестане после наезда автомобиля, еще одна пострадала

В Дагестане автомобиль насмерть сбил 7-летнюю девочку и травмировал вторую Девочка погибла в Дагестане после наезда автомобиля, еще одна пострадала

Москва11 авг Вести.На 28-м километре трассы Дербент – Хучни-Хив в Дагестане произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух несовершеннолетних пешеходов. Один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает республиканское МВД.

Дорожное происшествие случилось 11 августа в 15.30 мск в Табасаранском районе. Оба ребенка – девочки.

В результате наезда 7-летняя девочка от полученных тяжких травм скончалась по пути в медучреждение написано в сообщении министерства

Вторая девочка, которой 11 лет, была доставлена в ЦГБ Дербента с различными травмами.

Наезд Lada Largus на детей произошел вне зоны пешеходного перехода.